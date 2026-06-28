هيئة البث الإسرائيلية: "الاتفاق" يشمل ملحقا امنيا سريا لم يكشف عن بنوده والتفاهمات الأمنية مع لبنان...
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28 June 2026
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1 hr ago
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source: النهار
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بعض ما جاء في مانشيت النهار:
كشفت هيئة البث الإسرائيلية ان الجيش الإسرائيلي سينسحب من قريتي زوطر الغربية وفرون كمناطق تجريبية في جنوب لبنان كما أشارت إلى أنه سيتم فتح قناة اتصال مباشرة بين إسرائيل ولبنان ضمن الاتفاق الإطاري.
ونقلت عن مصادر ان الاتفاق يشمل ملحقا امنيا سريا لم يكشف عن بنوده وان التفاهمات الأمنية مع لبنان تنص على تشكيل لجنة عمل مشتركة على غرار ما اعقب اتفاق ٢٠٢٤.
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