Tayyar Article
الخارجية الفرنسية: مستعدون للإسهام في تنفيذ الاتفاق الإطاري بين لبنان وإسرائيل
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27 June 2026
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2 hrs ago
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source: tayyar.org
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Just in
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21 :02
التيار" يسجّل سلسلة ملاحظات على "اتفاق - الإطار": تجاهلَ الإنسحاب الكامل واتفاق الهدنة وسحب ورقة مهمة في ملاحقة إسرائيل ومطالبتها بالتعويض تتمة
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20 :57
نتنياهو:
- سنواجه حزب الله بقوة إذا خرق الاتفاق مع لبنان
- أشكر حكومة لبنان على ما أظهرته من شجاعة
- شددت لقواتنا على حرية الحركة لصد أي تهديد في لبنان
- عارضت بشدة أي محاولة لفرض انسحاب علينا والآن الولايات المتحدة ولبنان يقولان لإيران إن هذا ليس شأنها
- سنبقى في قلعة شقيف جنوبي لبنان- الولايات المتحدة ولبنان وافقا على بقائنا في المنطقة الأمنية بجنوب لبنان
- الاتفاق الإطاري يقوي إسرائيل ولبنان ويضعف إيران والحزب
- ندمر البنية التحتية العسكرية في المنطقة الأمنية بلبنان ولم ننته بعد
- إسرائيل ولبنان اتفقا على منطقتين أمنيتين لتجربة العمل على نزع سلاح حزب الله
- توصلنا لإطار اتفاق يمكننا من إنهاء الصراع مع لبنان
- لن نترك المنطقة الأمنية في لبنان إلا بعد التأكد من نزع السلاح
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20 :45
وزارة الصحة: شهيد وجريحان في غارة إسرائيلية على النبطية الفوقا
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20 :35
القناة 12 عن مسؤول إسرائيلي: لدينا تقديرات بأن حزب الله سيشن هجمات لإفشال الاتفاق الإطاري
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20 :18
أوساط مقربة من الثنائي للجديد: التحركات أمس لجمهور الثنائي كانت عفوية فيما يعوّل الثنائي على الدور الإيراني في هذه المرحلة ضمن مذكرة التفاهم الإيرانية–الأميركية خلال فترة الستين يوماً
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20 :11
هيئة البث الإسرائيلية عن مصادر:
- سيتم فتح قناة اتصال مباشرة بين إسرائيل ولبنان ضمن الاتفاق الإطاري
- الجيش الإسرائيلي يستعد للانسحاب من المنطقتين التجريبيتين بجنوب لبنان غدا
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-
Just in
-
21 :02
التيار" يسجّل سلسلة ملاحظات على "اتفاق - الإطار": تجاهلَ الإنسحاب الكامل واتفاق الهدنة وسحب ورقة مهمة في ملاحقة إسرائيل ومطالبتها بالتعويض تتمة
-
20 :57
نتنياهو:
- سنواجه حزب الله بقوة إذا خرق الاتفاق مع لبنان
- أشكر حكومة لبنان على ما أظهرته من شجاعة
- شددت لقواتنا على حرية الحركة لصد أي تهديد في لبنان
- عارضت بشدة أي محاولة لفرض انسحاب علينا والآن الولايات المتحدة ولبنان يقولان لإيران إن هذا ليس شأنها
- سنبقى في قلعة شقيف جنوبي لبنان- الولايات المتحدة ولبنان وافقا على بقائنا في المنطقة الأمنية بجنوب لبنان
- الاتفاق الإطاري يقوي إسرائيل ولبنان ويضعف إيران والحزب
- ندمر البنية التحتية العسكرية في المنطقة الأمنية بلبنان ولم ننته بعد
- إسرائيل ولبنان اتفقا على منطقتين أمنيتين لتجربة العمل على نزع سلاح حزب الله
- توصلنا لإطار اتفاق يمكننا من إنهاء الصراع مع لبنان
- لن نترك المنطقة الأمنية في لبنان إلا بعد التأكد من نزع السلاح
-
20 :45
وزارة الصحة: شهيد وجريحان في غارة إسرائيلية على النبطية الفوقا
-
20 :35
القناة 12 عن مسؤول إسرائيلي: لدينا تقديرات بأن حزب الله سيشن هجمات لإفشال الاتفاق الإطاري
-
20 :18
أوساط مقربة من الثنائي للجديد: التحركات أمس لجمهور الثنائي كانت عفوية فيما يعوّل الثنائي على الدور الإيراني في هذه المرحلة ضمن مذكرة التفاهم الإيرانية–الأميركية خلال فترة الستين يوماً
-
20 :11
هيئة البث الإسرائيلية عن مصادر:
- سيتم فتح قناة اتصال مباشرة بين إسرائيل ولبنان ضمن الاتفاق الإطاري
- الجيش الإسرائيلي يستعد للانسحاب من المنطقتين التجريبيتين بجنوب لبنان غدا
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التيار" يسجّل سلسلة ملاحظات على "اتفاق - الإطار": تجاهلَ الإنسحاب الكامل واتفاق الهدنة وسحب ورقة مهمة في ملاحقة إسرائيل ومطالبتها بالتعويض
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27 June 2026
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بري لـ«الشرق الأوسط»: قرأت الاتفاق... ورأيت فيه الفتنة!
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27 June 2026
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27 June 2026
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العماد هيكل في بريطانيا بدعوة رسمية من نظيره البريطاني: لقاءات لتنسيق دعم الجيش ومواصلة التعاون
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27 June 2026
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رعد: بيان مشؤوم ومرفوض جملةً وتفصيلًا!
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27 June 2026
-
المرابطون: إلى التكاتف واللحمة في سبيل الحفاظ على وطننا لبنان في هذه المرحلة المصيرية داخلياً وإقليمياً
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-
27 June 2026
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EXCLUSIVE
بناء الدولة: هذا هو الإمتحان الحقيقي للبنانيين! - ألكسندر نعمه
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27 June 2026
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27 June 2026
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27 June 2026
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