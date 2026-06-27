بدعوة من السيد إسبريدون سميرة، شاركت هيئة قضاء طرابلس في التيار الوطني الحر، في سلسلة لقاءات عُقدت في الرابطة الثقافية، بهدف إعداد مقترح لتعديل قانون البلديات بما يضمن حفظ حضور الأقليات وتأمين مشاركة فاعلة لها في المجالس البلدية في المدن الكبرى.وفي إطار متابعة هذا المقترح، جرى عرضه على مستشار رئيس الجمهورية للشؤون القانونية ، الوزير السابق سمير الجسر، حيث نوقش بصورة دقيقة، وبمقاربة قانونية وعلمية، مع تبادل وجهات النظر حول مختلف جوانبه بما يسهم في تطويره وتحقيق أهدافه.