هيئة قضاء طرابلس في "التيار" شاركت في لقاءات تشاورية عن حضور الأقليات في مجالس بلديات المدن الكبرى
-
27 June 2026
-
2 hrs ago
-
-
source: tayyar.org
-
بدعوة من السيد إسبريدون سميرة، شاركت هيئة قضاء طرابلس في التيار الوطني الحر، في سلسلة لقاءات عُقدت في الرابطة الثقافية، بهدف إعداد مقترح لتعديل قانون البلديات بما يضمن حفظ حضور الأقليات وتأمين مشاركة فاعلة لها في المجالس البلدية في المدن الكبرى.
وفي إطار متابعة هذا المقترح، جرى عرضه على مستشار رئيس الجمهورية للشؤون القانونية ، الوزير السابق سمير الجسر، حيث نوقش بصورة دقيقة، وبمقاربة قانونية وعلمية، مع تبادل وجهات النظر حول مختلف جوانبه بما يسهم في تطويره وتحقيق أهدافه.
-
Just in
-
18 :49
بري لـ«الشرق الأوسط»: قرأت الاتفاق... ورأيت فيه الفتنة! (الشرق الأوسط) تتمة
-
18 :37
غارة من الطيران الحربي استهدفت النبطية الفوقا
-
18 :21
4 غارات من مسيرة على النبطية الفوقا حتى الآن
-
18 :18
غارة من مسيرة على النبطية الفوقا
-
18 :05
وول ستريت جورنال عن مسؤول أميركي: مسيرة إيرانية أصابت ناقلة نفط كانت تحمل مليوني برميل من الخام قرب مضيق هرمز
-
17 :56
بالصورة: إستشهاد مراسل المنار! تتمة
-
-
Other stories
-
-
-
قاسم تعليقاً على اتفاق الإطار: سقطة مريعة وخطيئة كبرى!
-
هيئة استكهولم في "التيار" نظمت يوماً ترفيهياً
-
هيئة لندن في "التيار" تشارك في حفل استقبال لسفيرة لبنان على شرف هيكل
-
إليكم طقس الأيام المقبلة...
-
تصريح خطير لبري بعد الإتفاق!
-
قعقور: هذا البند في الاتفاق الإطار... سقطة كبيرة وخطرة!
-
الرئيس عون تلقى اتصالًا هاتفيًا من نظيره الإماراتيّ: بحث في اتفاق الإطار بين لبنان وإسرائيل
-
الاتحاد اللبناني لنقابات العمال: الأفضل على الحكومة أن تستقيل بشرف على أن تُهان في الشارع
-
لقاءات مباشرة بين ضباط لبنانيين وإسرائيليين في واشنطن؟
-
النائب العام التمييزي إلى الأجهزة الأمنية: لمنع أعمال الشغب
-
لقاءات للعماد هيكل في بريطانيا... دعم الجيش ووضع الجنوب أبرز الملفات
-
باسيل للتعاطي بمسؤولية مع الإتفاق: أين الإنسحاب وعدم الإعتداء والموارد واللاجئين؟
-
اتفاق الإطار بين لبنان وإسرائيل: ماذا عن النيات والإختبارات؟
-
بالصورة: "اليازا" تنشر: "مخالفات خطيرة جدًا"!
-
"الحرب" على هيكل بدأت!
-
روبيو أعلن عن مساعدات أميركية للبنان والجيش
-
إعلان النوايا أنقذ إسرائيل...فكيف سيتعاطى "الحزب"؟
-
البستاني: هكذأ يتمّ تمويل إصلاح قطاع النفايات...
-
إسرائيل تفرج عن الأشخاص المحتجزين لديها منذ يوم أمس!
-
اتفاق الإطار بين لبنان وإسرائيل (بنسخته الانكليزية)
-
-
Just in
-
18 :49
بري لـ«الشرق الأوسط»: قرأت الاتفاق... ورأيت فيه الفتنة! (الشرق الأوسط) تتمة
-
18 :37
غارة من الطيران الحربي استهدفت النبطية الفوقا
-
18 :21
4 غارات من مسيرة على النبطية الفوقا حتى الآن
-
18 :18
غارة من مسيرة على النبطية الفوقا
-
18 :05
وول ستريت جورنال عن مسؤول أميركي: مسيرة إيرانية أصابت ناقلة نفط كانت تحمل مليوني برميل من الخام قرب مضيق هرمز
-
17 :56
بالصورة: إستشهاد مراسل المنار! تتمة
All news
- Filter
-
AllPoliticsLebanonWorldPeopleBusinessHealthSportsTechnology
-
بري لـ«الشرق الأوسط»: قرأت الاتفاق... ورأيت فيه الفتنة!
-
-
-
27 June 2026
-
بالصورة: إستشهاد مراسل الم.نار!
-
-
-
27 June 2026
-
العماد هيكل في بريطانيا بدعوة رسمية من نظيره البريطاني: لقاءات لتنسيق دعم الجيش ومواصلة التعاون
-
-
-
27 June 2026
-
رعد: بيان مشؤوم ومرفوض جملةً وتفصيلًا!
-
-
-
27 June 2026
-
المرابطون: إلى التكاتف واللحمة في سبيل الحفاظ على وطننا لبنان في هذه المرحلة المصيرية داخلياً وإقليمياً
-
-
-
27 June 2026
-
EXCLUSIVE
بناء الدولة: هذا هو الإمتحان الحقيقي للبنانيين! - ألكسندر نعمه
-
-
-
27 June 2026
-
قاسم تعليقاً على اتفاق الإطار: سقطة مريعة وخطيئة كبرى!
-
-
-
27 June 2026
-
هيئة استكهولم في "التيار" نظمت يوماً ترفيهياً
-
-
-
27 June 2026
-
هيئة لندن في "التيار" تشارك في حفل استقبال لسفيرة لبنان على شرف هيكل
-
-
-
27 June 2026
-
إليكم طقس الأيام المقبلة...
-
-
-
27 June 2026