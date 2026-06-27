شاركت هيئة لندن للتيار الوطني الحر في حفل الاستقبال الذي نظمته سعادة سفيرة لبنان لدى المملكة المتحدة وايرلندا الشمالية السيدة فرح بري، على شرف زيارة قائد الجيش العماد رودولف هيكل والذي أقيم في حديقة مقر السفارة اللبنانية في لندن .