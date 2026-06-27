صدر عن رئيس مجلس النواب نبيه بري ما يلي:

يا أهلي في لبنان كل لبنان إنها الفتنة!

"كن في الفتنة كابن اللبون لا ظهراً فيُركب ولا ضرعاً فيُحلب".