اختتم قائد الجيش العماد رودولف هيكل زيارة المملكة المتحدة استمرت يومين من 24-26 حزيران، وهي الأولى له إلى البلاد. وأتاحت الزيارة الفرصة لتعزيز التعاون في مجالات الأولويات المشتركة، بما في ذلك الاستقرار الإقليمي وأمن الحدود وتعزيز صمود المؤسسات.

ووفق بيان صادر عن السفارة البريطانية في لبنان، فقد عقد العماد هيكل خلال الزيارة اجتماعات مع نظرائه في المملكة المتحدة، من بينهم رئيس أركان الدفاع في وزارة الدفاع البريطانية السير ريتشارد نايتون، كما زار الأكاديمية العسكرية الملكية في ساندهيرست. والتقى أيضاً وزير شؤون الشرق الأوسط، هايمش فولكنر ومستشار الأمن القومي البريطاني، جوناثان باول. وتركزت المناقشات على دعم المملكة المتحدة للجيش اللبناني، والتقدم المحرز نحو وقف مستدام لإطلاق النار واستعداد المملكة المتحدة لدعم انتشار الجيش اللبناني في الجنوب.

وركزت المناقشات على دعم المملكة المتحدة للجيش، والتقدم المحرز نحو وقف مستدام لإطلاق النار واستعداد المملكة المتحدة لدعم انتشار الجيش اللبناني في الجنوب.

وتواصل المملكة المتحدة دعم الجيش باعتباره الجهة الشرعية الوحيدة المخولة الدفاع عن لبنان. ومنذ عام 2009، خصصت المملكة المتحدة أكثر من 180 مليون جنيه إسترليني لدعم الأمن الداخلي وأمن الحدود في لبنان، بما في ذلك 69 مليون جنيه لقوى الأمن الداخلي وأكثر من 120 مليون جنيه لدعم الجيش اللبناني عبر برامج التدريب والتجهيز وبناء القدرات.

