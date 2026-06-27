Tayyar Article
الإذاعة الإسرائيلية:
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27 June 2026
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2 hrs ago
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source: tayyar.org
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Just in
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12 :25
الرئيس عون تلقى اتصالًا هاتفيًا من نظيره الإماراتيّ: بحث في اتفاق الإطار بين لبنان وإسرائيل تتمة
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11 :54
الاتحاد اللبناني لنقابات العمال: الأفضل على الحكومة أن تستقيل بشرف على أن تُهان في الشارع تتمة
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11 :48
لقاءات مباشرة بين ضباط لبنانيين وإسرائيليين في واشنطن؟ تتمة
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11 :31
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11 :25
النائب العام التمييزي إلى الأجهزة الأمنية: لمنع أعمال الشغب تتمة
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11 :07
المستشار الدبلوماسي لرئيس دولة الإمارات:
- الاتفاق الإطاري بين لبنان وإسرائيل برعاية أميركية يمثل خطوة مهمة وإيجابية نحو استعادة الدولة سيادتها الكاملة على أراضيها
- ترسيخ منطق الدولة وسيادتها يبقى الضمان الحقيقي لاستقرار لبنان ومستقبله
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Just in
-
12 :25
الرئيس عون تلقى اتصالًا هاتفيًا من نظيره الإماراتيّ: بحث في اتفاق الإطار بين لبنان وإسرائيل تتمة
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11 :54
الاتحاد اللبناني لنقابات العمال: الأفضل على الحكومة أن تستقيل بشرف على أن تُهان في الشارع تتمة
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11 :48
لقاءات مباشرة بين ضباط لبنانيين وإسرائيليين في واشنطن؟ تتمة
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11 :31
مصادر أمنية لـ"رويترز": طائرة مسيرة ملغومة تستهدف معسكرًا لجماعة معارضة كردية إيرانية شمال أربيل بالعراق
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11 :25
النائب العام التمييزي إلى الأجهزة الأمنية: لمنع أعمال الشغب تتمة
-
11 :07
المستشار الدبلوماسي لرئيس دولة الإمارات:
- الاتفاق الإطاري بين لبنان وإسرائيل برعاية أميركية يمثل خطوة مهمة وإيجابية نحو استعادة الدولة سيادتها الكاملة على أراضيها
- ترسيخ منطق الدولة وسيادتها يبقى الضمان الحقيقي لاستقرار لبنان ومستقبله
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الرئيس عون تلقى اتصالًا هاتفيًا من نظيره الإماراتيّ: بحث في اتفاق الإطار بين لبنان وإسرائيل
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27 June 2026
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الاتحاد اللبناني لنقابات العمال: الأفضل على الحكومة أن تستقيل بشرف على أن تُهان في الشارع
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27 June 2026
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27 June 2026
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27 June 2026
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27 June 2026
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"الحرب" على هيكل بدأت!
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27 June 2026