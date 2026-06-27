باسيل للتعاطي بمسؤولية مع الإتفاق: أين الإنسحاب وعدم الإعتداء والموارد واللاجئين؟
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27 June 2026
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2 hrs ago
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source: tayyar.org
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كتب رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل تعليقاً على الإتفاق في واشنطن:
الاتفاق-الاطار،بمعزل عن هفواته، يفرض التعاطي معه بمسؤولية. مفيد اذا استعدنا كامل حقوقنا، وخطر اذا كان وصفة للفتنة.على الجميع ألا ينزلق لها، وألا يرفض بالمطلق أي مسار يحرّر الارض ويعزز الدولة ويؤسس للسلام.
لا لإعادة الإنتشار بل ضمان الإنسحاب وعدم الاعتداء.
اين اللاجئين والموارد؟
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