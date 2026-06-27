نشرت "اليازا" صورة عبر حسابها على "إكس" تظهر شاحنة على طريق حمانا باتجاه المديرج، يجلس في الخلف عدد كبير من الرّكاب بطريقة غير قانونيّة.

وعلّقت "اليازا على الصورة وكتبت: "من حمانا باتجاه المديرج… مخالفات خطيرة جدًا… اليازا تطالب بتطبيق قانون السير بشكل صارم وخاصة بما يتعلق بالحمولة غير القانونية."