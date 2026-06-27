إسرائيل تفرج عن الأشخاص المحتجزين لديها منذ يوم أمس!
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27 June 2026
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44 mins ago
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source: tayyar.org
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أفرجت قوات العدو الإسرائيلية، فجر اليوم، عن الأشخاص الستة الذين كانت احتجزتهم في أطراف بلدة عين عرب، بعدما أمضوا عدة ساعات قيد الاحتجاز إثر توقيفهم أثناء عملهم في أراضٍ زراعية بالمنطقة.
وكانت قوة إسرائيلية أوقفت أمس ستة أشخاص، بينهم ثلاثة لبنانيين من أبناء بلدة عين عرب في قضاء مرجعيون، وثلاثة سوريين، قبل أن تُطلقهم قرابة الواحدة بعد منتصف الليل.
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