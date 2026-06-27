Tayyar Article
التحكم المروري: 13 جريحا في 11 حادث سير خلال 24 ساعة
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27 June 2026
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1 hr ago
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source: tayyar.org
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Just in
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08 :53
البستاني: هكذأ يتمّ تمويل إصلاح قطاع النفايات... تتمة
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08 :26
التّحكم المروريّ: حركة المرور طبيعية على جميع الطرقات والتقاطعات وعلى مداخل العاصمة بيروت
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08 :25
زلزالا فنزويلا: 920 قتيلًا وأكثر من 50 ألف مفقود! تتمة
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إسرائيل تفرج عن الأشخاص المحتجزين لديها منذ يوم أمس! تتمة
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اتفاق الإطار بين لبنان وإسرائيل (بنسخته الانكليزية) تتمة
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رئيس الوزراء الباكستاني: الوضع الإقليمي أثبت أهمية أمن الملاحة البحرية للاقتصاد العالمي ولسلاسل الإمداد
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النص المبدئي لاتفاق الإطار بين لبنان ولاسرائيل...هذا ما جاء فيه:
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جميل السيّد: إسرائيل ثبّتَتْ إحتلالاً لن يزول بسهولة.. والأيام ستثبت ذلك
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بعد توقيع اتفاق الاطار...حزب الله يعلن موقفه: مسار تنازلي مجاني سيؤدي إلى تخريب البلد!
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بيان لوزارة الطاقة حول سبب عدم تراجع أسعار المحروقات في لبنان
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العمالي العام: إعادة النظر بمرسوم الزيادات بعد مشاورات إيجابية مع سلام ولقاء في السرايا الإثنين لوضع تصور شامل حول تداعياته السلبية
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وزارتا الزراعة والصناعة تكثفان جهودهما لمكافحة الغش وتعزيز الرقابة على قطاع الألبان والأجبان
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تحذير عاجل من بلدية عمشيت للمواطنين...هذا ما تضمنه!
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-
Just in
-
08 :53
البستاني: هكذأ يتمّ تمويل إصلاح قطاع النفايات... تتمة
-
08 :26
التّحكم المروريّ: حركة المرور طبيعية على جميع الطرقات والتقاطعات وعلى مداخل العاصمة بيروت
-
08 :25
زلزالا فنزويلا: 920 قتيلًا وأكثر من 50 ألف مفقود! تتمة
-
08 :14
إسرائيل تفرج عن الأشخاص المحتجزين لديها منذ يوم أمس! تتمة
-
07 :42
اتفاق الإطار بين لبنان وإسرائيل (بنسخته الانكليزية) تتمة
-
07 :30
رئيس الوزراء الباكستاني: الوضع الإقليمي أثبت أهمية أمن الملاحة البحرية للاقتصاد العالمي ولسلاسل الإمداد
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البستاني: هكذأ يتمّ تمويل إصلاح قطاع النفايات...
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27 June 2026
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زلزالا فنزويلا: 920 قتيلًا وأكثر من 50 ألف مفقود!
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27 June 2026
-
إسرائيل تفرج عن الأشخاص المحتجزين لديها منذ يوم أمس!
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27 June 2026
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اتفاق الإطار بين لبنان وإسرائيل (بنسخته الانكليزية)
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27 June 2026
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ضربات أميركية تستهدف مواقع إيرانية... وطهران تهدد برد «أوسع نطاقاً»
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27 June 2026
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محتجون على اتفاق "الاطار" جابوا ليلًا في شوارع بيروت وطريق المطار
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27 June 2026
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النص الكامل للاتفاق الإطاري بين لبنان وإسرائيل
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-
27 June 2026
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المفتي قبلان: الاتفاق الإطاري يعطي العدو وصايةً فعلية على عمل الجيش اللبناني والأرض اللبنانية
-
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26 June 2026
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النص المبدئي لاتفاق الإطار بين لبنان ولاسرائيل...هذا ما جاء فيه:
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-
26 June 2026
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جميل السيّد: إسرائيل ثبّتَتْ إحتلالاً لن يزول بسهولة.. والأيام ستثبت ذلك
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26 June 2026