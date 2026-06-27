جاب مناصرون ل"حزب الله" على متن دراجات نارية في شوارع بيروت، لا سيما في مناطق بشارة الخوري، ورياض الصلح، وطريق المطار، احتجاجًا على اتفاق الإطار المعلن بين لبنان وإسرائيل، بحسب ما أفادت الوكالة الوطنية للإعلام.