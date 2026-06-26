



الخارجية الأميركية:

"حزب الله" يدعم شبكات تهريب المخدرات التي تغذي العنف في نصف الكرة الأرضية وداخل الولايات المتحدة



-خطط حزب الله لشن هجمات ضد الأميركيين وحكومتا إسرائيل ولبنان اتخذتا قراراً شجاعاً والاتفاق يؤسس لعملية واضحة ومنظمة لاستعادة سيادة لبنان ونزع سلاح "الحزب" وتفكيك بنيته التحتية الإرهابية





