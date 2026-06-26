النص المبدئي لاتفاق الإطار بين لبنان والعدوالاسرائيلي:



- تلتزم إسرائيل ولبنان باتخاذ تدابير بحسن نية تعكس نوايا إيجابية بما في ذلك وقف جميع الأعمال العدائية والتعهد بالعمل على البحث عن الرفات وإعادتها والإفراج عن المحتجزين



- تلتزم حكومة إسرائيل وحكومة لبنان بعملية متبادلة ومتدرجة وفق شروط واضحة تستعيد بموجبها القوات المسلحة اللبنانية سلطة الدولة الفعلية على كامل الأراضي اللبنانية وذلك بعد التحقق من نزع سلاح الجماعات المسلحة

-يلتزم لبنان والولايات المتحدة بمنع تدفق الأموال إلى أي كيان أو منظمة أو فرد مرتبط بالجماعات المسلحة غير التابعة للدولة واتخاذ التدابير القانونية المتاحة

- تؤكد حكومة لبنان مجدداً التزامها الحازم وغير القابل للتراجع باستعادة وممارسة السيادة الكاملة على جميع أراضيها



- تشدد حكومة إسرائيل على أن عملياتها العسكرية في لبنان هي حصراً نتيجة للهجمات والتهديدات والنوايا العدائية الصادرة عن الجماعات المسلحة غير التابعة للدولة ولا سيما حزب الله

