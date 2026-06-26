Tayyar Article
تجمعات لمناصري حزب الله في الضاحية الجنوبية احتجاجًا على الاتفاق الإطاري بين لبنان وإسرائيل
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26 June 2026
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33 mins ago
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source: tayyar.org
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وزير الخارجية يوسف رجّي: وزير الخارجية البحريني هنأ لبنان باتفاق الإطار وأكد دعم سيادته واستقراره
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-خطط حزب الله لشن هجمات ضد الأميركيين وحكومتا إسرائيل ولبنان اتخذتا قراراً شجاعاً والاتفاق يؤسس لعملية واضحة ومنظمة لاستعادة سيادة لبنان ونزع سلاح "الحزب" وتفكيك بنيته التحتية الإرهابية
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23 :19
النص المبدئي لاتفاق الإطار بين لبنان ولاسرائيل...هذا ما جاء فيه:
تتمة
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22 :58
رئيس الحكومة نواف سلام: الإطار الذي تم التوصل إليه برعاية أميركية يهدف إلى تحقيق الانسحاب الإسرائيلي الكامل واستعادة سيادة الدولة
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23 :45
وزير الخارجية يوسف رجّي: وزير الخارجية البحريني هنأ لبنان باتفاق الإطار وأكد دعم سيادته واستقراره
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23 :39
الخارجية الأميركية:
"حزب الله" يدعم شبكات تهريب المخدرات التي تغذي العنف في نصف الكرة الأرضية وداخل الولايات المتحدة
-خطط حزب الله لشن هجمات ضد الأميركيين وحكومتا إسرائيل ولبنان اتخذتا قراراً شجاعاً والاتفاق يؤسس لعملية واضحة ومنظمة لاستعادة سيادة لبنان ونزع سلاح "الحزب" وتفكيك بنيته التحتية الإرهابية
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23 :33
أكسيوس عن مسؤول أميركي: الجيش الأمريكي شن ضربات في منطقة مضيق هرمز
-
23 :27
المفتي قبلان: الاتفاق الإطاري يعطي العدو وصايةً فعلية على عمل الجيش اللبناني والأرض اللبنانية تتمة
-
23 :19
النص المبدئي لاتفاق الإطار بين لبنان ولاسرائيل...هذا ما جاء فيه:
تتمة
-
22 :58
رئيس الحكومة نواف سلام: الإطار الذي تم التوصل إليه برعاية أميركية يهدف إلى تحقيق الانسحاب الإسرائيلي الكامل واستعادة سيادة الدولة
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المفتي قبلان: الاتفاق الإطاري يعطي العدو وصايةً فعلية على عمل الجيش اللبناني والأرض اللبنانية
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26 June 2026
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النص المبدئي لاتفاق الإطار بين لبنان ولاسرائيل...هذا ما جاء فيه:
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26 June 2026
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جميل السيّد: إسرائيل ثبّتَتْ إحتلالاً لن يزول بسهولة.. والأيام ستثبت ذلك
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26 June 2026
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الرئيس عون يشكر ترامب على جهوده في استضافة المفاوضات ورعايتها ودعم موقف لبنان للوصول إلى الخطوة التي أعلنت
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26 June 2026
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فضل الله للميادين: اقول لنتنياهو اتفقت مع من لا يمون على شبر واحد من الارض
-
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26 June 2026
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بعد توقيع اتفاق الاطار...حزب الله يعلن موقفه: مسار تنازلي مجاني سيؤدي إلى تخريب البلد!
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-
26 June 2026
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توقيع اتفاق اطاري بين لبنان واسرائيل في واشنطن... روبيو: أنجزنا خطوة مهمة نحو تحقيق السلام بين البلدين
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-
-
26 June 2026
-
أبو زيد: إجماع حكومي على الضرائب والرسوم والمحاصصة!
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-
-
26 June 2026
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وزارة الصحة: تحدث الحصيلة الإجمالية للعدوان
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-
-
26 June 2026
-
شركة الترابة الوطنية: باشرنا بالتحضيرات الفنية واللوجستية اللازمة لاستئناف عمليات الإنتاج
-
-
-
26 June 2026