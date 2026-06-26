كتب النائب اللواء جميل السيد عبر "اكس":

"آخر خبر الليلة،

الإعلان عن إتفاق إطار بين لبنان وإسرائيل في واشنطن…



تعليق نتنياهو:

" هذا الإتفاق إنتصار لإسرائيل وسنبقى في "المنطقة الأمنية" بجنوب لبنان إلى حين نزع سلاح حزب الله وزوال أي تهديد ضد إسرائيل. ولن نسمح بعودة السكان الى "المنطقة الأمنية" في جنوب لبنان"…



تعليق الرئيس عون:

" إتفاق الإطار الذي وقّعناه اليوم، هو اوّل الطريق لتثمير تضحيات اللبنانيين، ليعودوا إلى ارضهم المحررة كاملة، ولإنجاز ما نعتبره خطوة أولى على طريق استعادة لبنان لسيادة دولته على أراضيه كاملة، غير منقوصة ذرة"…



التصريحان متناقضان،

ومن خلال التجارب مع إسرائيل، أنا أصدّق ما قاله نتانياهو،

لبنان قبض وعوداً لن تنفّذ، وإسرائيل ثبّتَتْ إحتلالاً لن يزول بسهولة،

والأيام ستثبت ذلك.."