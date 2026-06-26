تم التوقيع على اتفاق اطاري بين لبنان واسرائيل، بعد مفاوضات استمرت اياما في واشنطن.وقال وزير الخارجية الأميركية ماركو روبيو: "الشعب اللبناني يستحق العيش بأمن وسلام".وتابع: " إسرائيل ولبنان توصلا إلى اتفاق إطاري بعد محادثات في واشنطن وينتظرنا الكثير من العمل. أنجزنا خطوة مهمة نحو تحقيق السلام بين إسرائيل ولبنان ولا يزال هناك عمل طويل".معوضبدورها، قالت السفيرة اللبنانية في واشنطن ندى معوض: "باسم الرئيسين عون وسلام نشكر الرئيس ترامب .والتوقيع اليوم هو خطوة أولى لاستعادة السيادة للبنان".سفير اسرائيلاما سفير إسرائيل في واشنطن يحيئيل ليتر، فقال: إيران وأذرعها يريدون الدمار ونحن نريد سلامًا حقيقيًّا بين إسرائيل ولبنان. ومن خلال هذا الاتفاق تخرج إيران وحزب الله من المعادلة".