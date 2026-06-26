توقيع اتفاق اطاري بين لبنان واسرائيل في واشنطن... روبيو: أنجزنا خطوة مهمة نحو تحقيق السلام بين البلدين
-
26 June 2026
-
2 hrs ago
-
-
source: tayyar.org
-
تم التوقيع على اتفاق اطاري بين لبنان واسرائيل، بعد مفاوضات استمرت اياما في واشنطن.
وقال وزير الخارجية الأميركية ماركو روبيو: "الشعب اللبناني يستحق العيش بأمن وسلام".
وتابع: " إسرائيل ولبنان توصلا إلى اتفاق إطاري بعد محادثات في واشنطن وينتظرنا الكثير من العمل. أنجزنا خطوة مهمة نحو تحقيق السلام بين إسرائيل ولبنان ولا يزال هناك عمل طويل".
معوض
بدورها، قالت السفيرة اللبنانية في واشنطن ندى معوض: "باسم الرئيسين عون وسلام نشكر الرئيس ترامب .والتوقيع اليوم هو خطوة أولى لاستعادة السيادة للبنان".
سفير اسرائيل
اما سفير إسرائيل في واشنطن يحيئيل ليتر، فقال: إيران وأذرعها يريدون الدمار ونحن نريد سلامًا حقيقيًّا بين إسرائيل ولبنان. ومن خلال هذا الاتفاق تخرج إيران وحزب الله من المعادلة".
-
Just in
-
23 :39
الخارجية الأميركية:
"حزب الله" يدعم شبكات تهريب المخدرات التي تغذي العنف في نصف الكرة الأرضية وداخل الولايات المتحدة
-خطط حزب الله لشن هجمات ضد الأميركيين وحكومتا إسرائيل ولبنان اتخذتا قراراً شجاعاً والاتفاق يؤسس لعملية واضحة ومنظمة لاستعادة سيادة لبنان ونزع سلاح "الحزب" وتفكيك بنيته التحتية الإرهابية
-
23 :33
أكسيوس عن مسؤول أميركي: الجيش الأمريكي شن ضربات في منطقة مضيق هرمز
-
23 :27
المفتي قبلان: الاتفاق الإطاري يعطي العدو وصايةً فعلية على عمل الجيش اللبناني والأرض اللبنانية تتمة
-
23 :19
النص المبدئي لاتفاق الإطار بين لبنان ولاسرائيل...هذا ما جاء فيه:
تتمة
-
23 :13
تجمعات لمناصري حزب الله في الضاحية الجنوبية احتجاجًا على الاتفاق الإطاري بين لبنان وإسرائيل
-
22 :58
رئيس الحكومة نواف سلام: الإطار الذي تم التوصل إليه برعاية أميركية يهدف إلى تحقيق الانسحاب الإسرائيلي الكامل واستعادة سيادة الدولة
-
-
Other stories
-
-
-
أبو زيد: إجماع حكومي على الضرائب والرسوم والمحاصصة!
-
وزارة الصحة: تحدث الحصيلة الإجمالية للعدوان
-
شركة الترابة الوطنية: باشرنا بالتحضيرات الفنية واللوجستية اللازمة لاستئناف عمليات الإنتاج
-
الجيش يوقف شخصَين لتعاطيهما المخدرات وترويجها ومواطنَين لإطلاقهما النار
-
توضيح من وزارات البيئة والمالية والاقتصاد والتجارة حول الرسوم البيئية الجديدة
-
جيش العدو: تلة "علي الطاهر" تحت السيطرة الكاملة لقواتنا!
-
بيان لوزارة الطاقة حول سبب عدم تراجع أسعار المحروقات في لبنان
-
العمالي العام: إعادة النظر بمرسوم الزيادات بعد مشاورات إيجابية مع سلام ولقاء في السرايا الإثنين لوضع تصور شامل حول تداعياته السلبية
-
وزارتا الزراعة والصناعة تكثفان جهودهما لمكافحة الغش وتعزيز الرقابة على قطاع الألبان والأجبان
-
تحذير عاجل من بلدية عمشيت للمواطنين...هذا ما تضمنه!
-
هل سيتمّ رفع تعرفة الكهرباء؟
-
عواد: الحكومة تكمل بخنق المواطنين!
-
هذا ما أبلغه الإسرائيليّون لـ"الميكانيزم"...
-
مناشير إسرائيلية في المنصوري…لا تقتربوا (صورة)
-
سليم عون: يعني لا إصلاح ولا إنقاذ
-
عطالله: حكومة عجز ومحاصصة وحتى ع السلاح متفقين
-
وديع عقل: وحده التيار وبعض المستقلين يقفون اليوم في صف المعارضة الفعلية بوجه نهج تدمير القدرة الشرائية للبنانيين
-
عطالله: السلطة التي لا ترى من الحلول سوى الضرائب، تخاطر بقتل ما تبقى من مقومات
-
EXCLUSIVE
خاص - قانون إصلاح المصارف: هل تجاوز صندوق النقد دوره الاستشاري؟
-
عقل يحذّر: نقلٌ مكشوف لفاتورة العجز الحكومي إلى جيوب الناس!
-
-
Just in
-
23 :39
الخارجية الأميركية:
"حزب الله" يدعم شبكات تهريب المخدرات التي تغذي العنف في نصف الكرة الأرضية وداخل الولايات المتحدة
-خطط حزب الله لشن هجمات ضد الأميركيين وحكومتا إسرائيل ولبنان اتخذتا قراراً شجاعاً والاتفاق يؤسس لعملية واضحة ومنظمة لاستعادة سيادة لبنان ونزع سلاح "الحزب" وتفكيك بنيته التحتية الإرهابية
-
23 :33
أكسيوس عن مسؤول أميركي: الجيش الأمريكي شن ضربات في منطقة مضيق هرمز
-
23 :27
المفتي قبلان: الاتفاق الإطاري يعطي العدو وصايةً فعلية على عمل الجيش اللبناني والأرض اللبنانية تتمة
-
23 :19
النص المبدئي لاتفاق الإطار بين لبنان ولاسرائيل...هذا ما جاء فيه:
تتمة
-
23 :13
تجمعات لمناصري حزب الله في الضاحية الجنوبية احتجاجًا على الاتفاق الإطاري بين لبنان وإسرائيل
-
22 :58
رئيس الحكومة نواف سلام: الإطار الذي تم التوصل إليه برعاية أميركية يهدف إلى تحقيق الانسحاب الإسرائيلي الكامل واستعادة سيادة الدولة
All news
- Filter
-
AllPoliticsLebanonWorldPeopleBusinessHealthSportsTechnology
-
المفتي قبلان: الاتفاق الإطاري يعطي العدو وصايةً فعلية على عمل الجيش اللبناني والأرض اللبنانية
-
-
-
26 June 2026
-
النص المبدئي لاتفاق الإطار بين لبنان ولاسرائيل...هذا ما جاء فيه:
-
-
-
26 June 2026
-
جميل السيّد: إسرائيل ثبّتَتْ إحتلالاً لن يزول بسهولة.. والأيام ستثبت ذلك
-
-
-
26 June 2026
-
الرئيس عون يشكر ترامب على جهوده في استضافة المفاوضات ورعايتها ودعم موقف لبنان للوصول إلى الخطوة التي أعلنت
-
-
-
26 June 2026
-
فضل الله للميادين: اقول لنتنياهو اتفقت مع من لا يمون على شبر واحد من الارض
-
-
-
26 June 2026
-
بعد توقيع اتفاق الاطار...حزب الله يعلن موقفه: مسار تنازلي مجاني سيؤدي إلى تخريب البلد!
-
-
-
26 June 2026
-
أبو زيد: إجماع حكومي على الضرائب والرسوم والمحاصصة!
-
-
-
26 June 2026
-
وزارة الصحة: تحدث الحصيلة الإجمالية للعدوان
-
-
-
26 June 2026
-
شركة الترابة الوطنية: باشرنا بالتحضيرات الفنية واللوجستية اللازمة لاستئناف عمليات الإنتاج
-
-
-
26 June 2026
-
الجيش يوقف شخصَين لتعاطيهما المخدرات وترويجها ومواطنَين لإطلاقهما النار
-
-
-
26 June 2026