اعلنت رئاسة الوزراء الإسرائيلية اننا سنحافظ على حرية العمل العسكري داخل الشريط الأمني بلبنان مشيرة الى ان اسرائيل ستحافظ على الشريط الأمني في لبنان حتى نزع سلاح حزب الله.