اعلن وزير الخارجية الاميركية ماركو روبيو ان هذه بداية البداية ولا يزال هناك عمل طويل أمام لبنان وإسرائيل والشعب اللبناني يستحق العيش بأمن وسلاممشيرا الى ان إسرائيل ولبنان يتوصلان إلى اتفاق إطاري بعد محادثات في واشنطن وينتظرنا الكثير من العمل