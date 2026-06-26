أصدر "حزب الله"، البيان التالي:تنفي المقاومة الإسلاميّة نفيًا قاطعًا ما نشرته جهات رسميّة تتبع لجيش العدو الإسرائيلي حول سيطرته على تلّة علي الطاهر عند الأطراف الشرقيّة لمدينة النبطية، وتؤكّــد أنّ التلّة خالـــية من أيّ وجود لقوّات الاحتلال، وأنّها لا تزال مزروعة بمجاهدي المقاومة الذي يبسطون سيـطرتهم عليها، وهـم في جهـوزيّة كامــلة للتصـدّي لأيّ محاولة تقدّم أو توغّل تنفّذها قوّات العدو.