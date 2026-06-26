كتب النائب السابق أمل أبو زيد:السلاح عاملينو عنوان للخلاف، أما الضرائب والرسوم والتعيينات والمحاصصة، فإجماع حكومي بامتياز!واضح إنو جيبة اللبناني هي القاسم المشترك الوحيد بيناتهن.