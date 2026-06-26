تحديث الحصيلة الإجمالية للعدوانصدر عن مركز عمليات طوارئ الصحة التابع لوزارة الصحة العامة بيان أعلن أن الحصيلة التراكمية الاجمالية للعدوان منذ 2 آذار حتى 26 حزيران باتت كالتالي :4243 شهيدا و 12186 جريحا.