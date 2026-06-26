وزارتا الزراعة والصناعة تكثفان جهودهما لمكافحة الغش وتعزيز الرقابة على قطاع الألبان والأجبان
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26 June 2026
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25 mins ago
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source: tayyar.org
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عُقد اجتماع تنسيقي موسّع في وزارة الزراعة، برئاسة المدير العام للزراعة المهندس لويس لحود، والمدير العام لوزارة الصناعة السيد دانيال جدعون، وبمشاركة الفرق الفنية والرقابية المتخصصة من الوزارتين، وذلك بتوجيه من وزير الزراعة الدكتور نزار هاني ووزير الصناعة المهندس جو عيسى الخوري، وفي إطار الجهود الوطنية الهادفة إلى تعزيز سلامة الغذاء، وحماية صحة المستهلك، ودعم الإنتاج المحلي الملتزم بالمواصفات والمعايير.
خُصص الاجتماع لبحث واقع قطاع الألبان والأجبان في لبنان، وسبل تطوير منظومة الرقابة المشتركة، وتعزيز التعاون بين الوزارتين في مجال مكافحة الغش الغذائي وحماية المستهلك، إضافة إلى مناقشة الثغرات التنظيمية والتشريعية القائمة، وسبل معالجتها بما يضمن رفع جودة الإنتاج الغذائي المحلي وتعزيز موثوقيته.
وبعد التداول، تم الاتفاق على حزمة من الإجراءات والخطوات العملية، أبرزها:
• تعزيز الحملة الوطنية لمكافحة الغش: الاستمرار في تنفيذ الحملة الرقابية المشتركة على مصانع الألبان والأجبان في مختلف المناطق اللبنانية، مع تكثيف الجولات الميدانية وأعمال التفتيش للتأكد من التزام المنشآت بالمواصفات الصحية والفنية، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق المخالفين.
• استكمال الإطار التشريعي للمحضّرات الغذائية: في ظل غياب مواصفة قياسية وطنية خاصة بـ"المحضّرات الغذائية"، تم الاتفاق على تسريع العمل لوضع وإقرار مواصفة واضحة ومحددة لهذا القطاع، بما يسد الفراغ التشريعي القائم، ويمنع أي التباس في تصنيف المنتجات، ويعزز حماية المستهلك ويضمن عدالة المنافسة في الأسواق.
• تعزيز التنسيق المؤسسي: تفعيل آليات التعاون بين الفرق الفنية والرقابية في وزارتي الزراعة والصناعة، واعتماد قنوات منتظمة لتبادل المعلومات وتنسيق عمليات الرقابة والتفتيش، بما يرفع من مستوى الشفافية والكفاءة في مراقبة الإنتاج الغذائي المحلي.
وأكدت الوزارتان أن حماية صحة المواطنين، وضمان سلامة الغذاء، وصون سمعة الصناعات الغذائية الوطنية، تشكل أولويات وطنية غير قابلة للمساومة، مشددتين على أن أي مخالفة للمواصفات أو أي ممارسات تتعلق بالغش أو تضليل المستهلك ستُواجَه بحزم، عبر تطبيق القوانين والأنظمة المرعية واتخاذ الإجراءات القانونية الصارمة بحق المخالفين.
كما دعت الوزارتان جميع المؤسسات الإنتاجية إلى الالتزام التام بالمواصفات القياسية ومتطلبات السلامة الغذائية، والتعاون الكامل مع الأجهزة الرقابية، بما يسهم في تعزيز ثقة المستهلك بالمنتج اللبناني، ورفع قدرته التنافسية في الأسواق المحلية والخارجية.
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