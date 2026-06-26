حذّرت بلدية عمشيت، في بيان، المواطنينمن عدم ارتياد البحر أو السباحة أو ممارسة أي نشاط بحري اليوم، بسبب ارتفاع الأمواج، مع مراقبة أحوال الطقس في الأيام المقبلة، وذلك حفاظاً على سلامتهم، وتجنباً لأي حوادث قد تنتج من تقلبات الطقس.ودعت البلدية الجميع إلى الالتزام بالإرشادات الصادرة عن الجهات المختصة، مع التأكيد على أن هذا الإجراء يأتي حرصاً على السلامة العامة.