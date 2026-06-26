وزير الخارجية الباكستاني إسحاق دار:

-وصول 22 إيرانيًا من طاقم السفينة التي كانت محتجزة إلى كراتشي

-نرتب مع البعثة الإيرانية لتسهيل عودة الطاقم الإيراني المفرج عنه