كتب نائب رئيس التيار الوطني الحر للعمل الوطني ربيع عواد:

لما تترك السلطة الحاكمة كل الملفات الملحّة يلّي عم تواجه لبنان، من الانهيار الاقتصادي للتحديات الأمنية وصولاً للتطورات الإقليمية، وبتجتمع بكل مكوّناتها على تحميل اللبنانيين المزيد من الضرائب والرسوم، بتكون عم تثبت إنها سلطة فاشلة وعاجزة عن إدارة الدولة، وعم تختار أسهل الحلول على حساب الناس.



واضاف عواد: بدل ما تحط خطة إنقاذ اقتصادية حقيقية، وتضبط الهدر، وتكافح الفساد، وتحفّز النمو والإنتاج، عم تكمل بخنق المواطنين واستنزاف يلّي بقي من قدرتهم على الصمود لاسيما وإنو شعبنا عم يعاني من ويلات الحرب من ال ٢٠٢٣ لليوم وكأن نسيت هل حكومة إنو لازم تخفف عنهن ومش تزيد عليهن.

العائلات اللبنانية اليوم عم تُدفع أكثر نحو الإفلاس، بظل الإرتفاع المستمر لأسعار السلع والمحروقات وتراجع القدرة الشرائية، بوقت عم تغيب الرؤية الاقتصادية والاجتماعية الجدية لتخفف معاناة الناس. هيك ما منكون عم نبني دولة، بل عم يعمّقوا الانهيار ويفقّروا اللبنانيين.