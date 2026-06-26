أفاد مصدر لبنانيّ للـLBCI إنّه "لم نلحظ أي تحركات إسرائيلية تؤشر إلى أي انسحاب بل على العكس فقد توغلت آليات إسرائيلية باتجاه بلدة حاريص وآلية واحدة على الأقل دخلت إلى البلدة."

وكشف المصدر أنّ "الإسرائيليين كانوا قد أبلغوا الميكانيزم بأنهم وسّعوا الخط الأصفر ليشمل برعشيت والمنصوري ومجدل زون."