كتب النائب سليم عون عبر حسابه على إكس:الدولة العميقة والدولة الظاهرة دافنين الشيخ زنكي سوا.رسوم فوق الرسوم، وضرائب فوق الضرائب، وغلاء فوق الغلاء، وفوقن محاصصة في التعيينات.ما في رؤية اقتصادية، وما في إصلاحات مالية، وما في خطط إنقاذية.يعني لا إصلاح، ولا إنقاذ.