كتب النائب جورج عطالله عبر حسابه على إكس:من سنة ادعيوا البطولة وقت شكلوا الهيئة الناظمة للكهربا بمعاشات كارثية مع تراجع بساعات التغذية وفواتير متل المولد ويللي ما اجتمعت وما قبل رئيسا يجي ع لبنان وهلق مستقيل وحكومة العجز والتوافق ع اللبنانيي متريثة ومبارح اخدت قرار فرض ضرايب جديدةحكومة عجز ومحاصصة وحتى ع السلاح متفقين