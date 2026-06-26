كتب عضو المجلس السياسي في التيار الوطني الحر المحامي وديع عقل عبر حسابه على إكس:كلن يعني كلن "في الحكومة" يتحملون مسؤولية إفراغ جيوبكم عبر زيادة الضرائب والرسوم وغلاء رهيب!هم قرروا:▪️زيادة ٣٠٠ ألف على البنزين، (مع الحرب، تنكة البنزين صارت أغلى بـ90%)!▪️ زيادة الـ TVA والرسوم بنسبة 3%▪️ رفع فواتير الموتور، وتكاليف السكن والتعليم والطبابة...▪️حجز أموال المودعين في المصارف​النتيجة: التضخم العام قفز إلى 21% وتضخم قطاع النقل تجاوز 38%!​وحده التيار الوطني الحر وبعض المستقلين يقفون اليوم في صف المعارضة الفعلية بوجه نهج تدمير القدرة الشرائية للبنانيين.حاسبوهم!