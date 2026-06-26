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وديع عقل: وحده التيار وبعض المستقلين يقفون اليوم في صف المعارضة الفعلية بوجه نهج تدمير القدرة الشرائية للبنانيين

  • 26 June 2026
  • 4 hrs ago
    • Lebanon
    • POLITICS
  • source: tayyar.org

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