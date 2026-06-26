كتب النائب غسان عطالله عبر اكس:حين تعجز السلطة عن ابتكار أي رؤية اقتصادية حقيقية، يصبح جيب المواطن هو الحل الأسهل دائماً. فرض الضرائب والرسوم المتتالية دون دراسة آثارها على الاقتصاد، وعلى قدرة الناس على الصمود في ظل هذه الظروف القاسية، ليس إصلاحاً بل هروباً من المسؤولية.الاقتصاد لا يُبنى بخنق المواطنين والمؤسسات، ولا تعالج الأزمات بتحميل الفئات الأكثر تعباً أعباءً إضافية. المطلوب هو خطة إنقاذ واضحة، إصلاحات جدية، ومحاسبة حقيقية بدل الاستمرار في سياسة استنزاف الناس حتى آخر قدرتهم على التحمل.. فالسلطة التي لا ترى من الحلول سوى الضرائب، تخاطر بقتل ما تبقى من مقومات الحياة الاقتصادية والاجتماعية في البلاد!