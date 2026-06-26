عطالله: السلطة التي لا ترى من الحلول سوى الضرائب، تخاطر بقتل ما تبقى من مقومات
-
26 June 2026
-
4 hrs ago
-
-
source: tayyar.org
-
كتب النائب غسان عطالله عبر اكس:
حين تعجز السلطة عن ابتكار أي رؤية اقتصادية حقيقية، يصبح جيب المواطن هو الحل الأسهل دائماً. فرض الضرائب والرسوم المتتالية دون دراسة آثارها على الاقتصاد، وعلى قدرة الناس على الصمود في ظل هذه الظروف القاسية، ليس إصلاحاً بل هروباً من المسؤولية.
الاقتصاد لا يُبنى بخنق المواطنين والمؤسسات، ولا تعالج الأزمات بتحميل الفئات الأكثر تعباً أعباءً إضافية. المطلوب هو خطة إنقاذ واضحة، إصلاحات جدية، ومحاسبة حقيقية بدل الاستمرار في سياسة استنزاف الناس حتى آخر قدرتهم على التحمل.. فالسلطة التي لا ترى من الحلول سوى الضرائب، تخاطر بقتل ما تبقى من مقومات الحياة الاقتصادية والاجتماعية في البلاد!
-
Just in
-
17 :46
العمالي العام: إعادة النظر بمرسوم الزيادات بعد مشاورات إيجابية مع سلام ولقاء في السرايا الإثنين لوضع تصور شامل حول تداعياته السلبية تتمة
-
17 :44
الإمارات في بيان: تم التعامل مع عطل فني في نظام الإنذار المبكر
-
17 :32
وزارتا الزراعة والصناعة تكثفان جهودهما لمكافحة الغش وتعزيز الرقابة على قطاع الألبان والأجبان تتمة
-
17 :14
تحذير عاجل من بلدية عمشيت للمواطنين...هذا ما تضمنه! تتمة
-
17 :07
وزير الخارجية الباكستاني إسحاق دار:
-وصول 22 إيرانيًا من طاقم السفينة التي كانت محتجزة إلى كراتشي
-نرتب مع البعثة الإيرانية لتسهيل عودة الطاقم الإيراني المفرج عنه
-
16 :40
جولة مفاوضات أميركا وإيران المقبلة ستكون 28 و29 حزيران في بورغنشتوك
-
-
Other stories
-
-
-
EXCLUSIVE
خاص - قانون إصلاح المصارف: هل تجاوز صندوق النقد دوره الاستشاري؟
-
عقل يحذّر: نقلٌ مكشوف لفاتورة العجز الحكومي إلى جيوب الناس!
-
مارتين نجم كتيلي: قرار زيادة الرسوم عجز وفشل... جريمة موصوفة بحق شعب بأكمله!
-
وزيرٌ سابق في ذمّة الله!
-
باسيل: نحنا وحدنا المعارضة وسنطعن مجددًا
-
قاسم: دخلنا مرحلة جديدة بمواجهة إسرائيل
-
الرئيس عون يرحّب باقتراح ماكرون وميلوني بشأن مرحلة ما بعد "اليونيفيل"
-
حكم على الرعيدي لصالح باسيل و"التيار": الحقيقة ستبقى ساطعة مهما حاول البعض تشويهها
-
الحزب لا يعنيه مسار واشنطن.. وشمال الليطاني دونه محاذير
-
سياسة واشنطن في لبنان.. تناقض أم تكامل؟
-
الحزب يتريّث بالردّ ولكن...
-
رد الحزب على الخروقات الاسرائيلية مسألة وقت!
-
بالصور - غارتان استهدفتا النبطية الفوقا
-
حكومة سلام تُخالف القانون وأيًا من الوزراء لم يعترض
-
إصرار إسرائيل على «حرّية الحركة»... ما يُشاع عن انسحابات ليس سوى خطوات استعراضية
-
كلمة للشيخ قاسم اليوم... وهذا ما سيؤكده
-
"الرئاسة اللبنانية": لا تقدم في المفاوضات واسرائيل لم تلتزم بالإطار...
-
أسرار الصحف ليوم الجمعة 26 حزيران 2026
-
عناوين الصحف ليوم الجمعة 26 حزيران 2026
-
الهروب من «الفخ» الاسرائيلي
-
-
Just in
-
17 :46
العمالي العام: إعادة النظر بمرسوم الزيادات بعد مشاورات إيجابية مع سلام ولقاء في السرايا الإثنين لوضع تصور شامل حول تداعياته السلبية تتمة
-
17 :44
الإمارات في بيان: تم التعامل مع عطل فني في نظام الإنذار المبكر
-
17 :32
وزارتا الزراعة والصناعة تكثفان جهودهما لمكافحة الغش وتعزيز الرقابة على قطاع الألبان والأجبان تتمة
-
17 :14
تحذير عاجل من بلدية عمشيت للمواطنين...هذا ما تضمنه! تتمة
-
17 :07
وزير الخارجية الباكستاني إسحاق دار:
-وصول 22 إيرانيًا من طاقم السفينة التي كانت محتجزة إلى كراتشي
-نرتب مع البعثة الإيرانية لتسهيل عودة الطاقم الإيراني المفرج عنه
-
16 :40
جولة مفاوضات أميركا وإيران المقبلة ستكون 28 و29 حزيران في بورغنشتوك
All news
- Filter
-
AllPoliticsLebanonWorldPeopleBusinessHealthSportsTechnology
-
العمالي العام: إعادة النظر بمرسوم الزيادات بعد مشاورات إيجابية مع سلام ولقاء في السرايا الإثنين لوضع تصور شامل حول تداعياته السلبية
-
-
-
26 June 2026
-
وزارتا الزراعة والصناعة تكثفان جهودهما لمكافحة الغش وتعزيز الرقابة على قطاع الألبان والأجبان
-
-
-
26 June 2026
-
تحذير عاجل من بلدية عمشيت للمواطنين...هذا ما تضمنه!
-
-
-
26 June 2026
-
هل سيتمّ رفع تعرفة الكهرباء؟
-
-
-
26 June 2026
-
عواد: الحكومة تكمل بخنق المواطنين!
-
-
-
26 June 2026
-
هذا ما أبلغه الإسرائيليّون لـ"الميكانيزم"...
-
-
-
26 June 2026
-
مناشير إسرائيلية في المنصوري…لا تقتربوا (صورة)
-
-
-
26 June 2026
-
سليم عون: يعني لا إصلاح ولا إنقاذ
-
-
-
26 June 2026
-
عطالله: حكومة عجز ومحاصصة وحتى ع السلاح متفقين
-
-
-
26 June 2026
-
وديع عقل: وحده التيار وبعض المستقلين يقفون اليوم في صف المعارضة الفعلية بوجه نهج تدمير القدرة الشرائية للبنانيين
-
-
-
26 June 2026