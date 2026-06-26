كتب المحامي وديع عقل عبر حسابه على إكس:

"ضرائب حكومية جديدة على اللبنانيين... بقناع بيئي مضلل!

فرض رسم 1% إلى 3% على السلع سيُترجم فوراً "تضخماً إضافياً بنحو 4%" يلتهم القدرة الشرائية.

بدل بناء سياسة فرز وتدوير علمية وتخصيص العائدات للبيئة، حوّرت السلطة مبدأ "الملوث يدفع" ليصبح "الآدمي يدفع"!

كل ذلك فوق الفيول المغشوش والبنزين الملوث والموتارات والحرائق...

هذا ليس إصلاحاً بيئياً، بل نقل مكشوف لفاتورة العجز الحكومي إلى جيوب الناس!"