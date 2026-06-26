كتبت نائبة رئيس التيار الوطني الحر للشؤون السياسية مارتين نجم كتيلي عبر منصة إكس:

شو بدكن! متفقين على كل شي، وعلى الناس أول شي!

سلطة عجز وفشل بتستسهل تمد إيدها على جيوب اللبنانيين بدل ما تعمل جهد بالإصلاح والنهوض الاقتصادي.

ببلد عم يجرٌب يقوم من تحت الردم بتلاقي السلطة عم بتغرّق الناس اكتر واكتر !

قرار زيادة الرسوم على السلع عجز وفشل، بس كمان جريمة موصوفة بحق شعب بأكمله