وزيرٌ سابق في ذمّة الله!
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26 June 2026
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6 hrs ago
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source: tayyar.org
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غيّب الموت، اليوم الجمعة، الوزير والنائب السابق بهيج طبارة، بعد مسيرة حافلة في العملين القانوني والسياسي، حيث شغل منصب وزير العدل سابقًا.ونعى الرئيس السابق للحكومة سعد الحريري الوزير السابق بهيج طبارة، وكتب على "إكس": "برحيل الوزير السابق بهيج طبارة، يخسر لبنان قامة قانونية وسياسية كبيرة. كان رفيق درب للرئيس الشهيد رفيق الحريري وترك بصماته على إصلاحات قضائية أساسية وتفسيرات دستورية حساسة. رحم الله بهيج طبارة وأسكنه فسيح جنانه ولعائلته العزاء والسلوان."
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