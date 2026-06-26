كتب رئيس التيار الوطنيّ الحرّ النائب جبران باسيل عبر حسابه على "إكس":

"متفقين على كل شي وبيدّعوا الخلاف على السلاح! بتتفق الحكومة بكل مكوناتها على التعيينات والحصص والضرائب، وبتفرض رسوم اضافية على الناس. ما اكتفت ب ٢٠٪ تضخم من بداية الحرب بينما التضخم ٢٪ ببلد مثل الاردن. اسعار المحروقات بتنخفض عالمياً،وبترتفع عنا.

نحنا وحدنا المعارضة وسنطعن مجدداً."