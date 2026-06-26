أعلن الأمين العام لحزب الله، الشيخ نعيم قاسم، في كلمة ألقاها لمناسبة ذكرى عاشوراء، اليوم الجمعة، أنّ الحزب "كسر المشروع الإسرائيلي الأميركي ودخل في مرحلة جديدة".

وقال: "إنّ إسرائيل موجودة في لبنان ليس بسبب الصواريخ، بل لأنها تريد ابتلاعه واحتلاله"، مُشدّداً على أنّه "لا خيار أمامها إلّا الانسحاب الكامل من كل شبر من الأراضي اللبنانية ووقف العدوان".

وشدّد أنّ "على إسرائيل أن ترحل دون قيد أو شرط"، مضيفاً أن "سقف السيادة يمكن تحقيقه بالبقاء في إطار نتائج اتفاق 27 نوفمبر 2024".

وأشار أيضاً إلى أنّ "السلطة اللبنانية لا تستطيع أن تعادي نصف الشعب اللبناني"، معتبراً أنّ "البلد يُدار بمكوناته لا بمناصبه".



ورأى أن "على السلطة السياسية أن تُعيد النظر في مسارها في جمع الكلمة ووحدة الصف والموقف بمواجهة العدو الإسرائيلي والتوقف عن تنفيذ إملاءاته".وشدّد الأمين العام لحزب الله على أن "لا خيار أمام إسرائيل إلا الانسحاب الكامل من كل شبر من الأراضي اللبنانية ووقف العدوان"، معتبرًا أن أي تسوية "يجب أن تقوم على سيادة لبنان الكاملة دون تطبيع أو تنازل".

ودعا السلطات اللبنانية إلى "عدم معاداة أكثر من نصف الشعب اللبناني"، مؤكداً أنّ "البلد يُدار بمكوناته لا بمناصبه"، ومطالباً بإعادة النظر في "السياسات الداخلية بما يشمل الوحدة الوطنية، ومعالجة الوضع الاقتصادي وإعادة الإعمار".

كذلك تحدث عن ضرورة "الاستفادة من التفاهمات الدولية والإقليمية بما يخدم سيادة لبنان"، داعياً إلى دعم الدولة اللبنانية والجيش من دون "فرض شروط تمس السيادة أو تسهّل مصالح إسرائيل".

وختم بتوجيه التحية إلى غزة وفلسطين، مُعتبراً أنّ "قضية فلسطين ستبقى البوصلة حتى التحرير".

كما اعتبر قاسم أنّ إيران "استطاعت أن تصمد وتصل إلى مذكرة تفاهم تُعد إعلاناً رسمياً بهزيمة أميركا وإسرائيل".

وأكّد أنّ "التعاون مع إيران خلال الحرب ساهم في كسر المشروع المشترك"، قائلاً إنّ "محور المقاومة عمل كوحدة واحدة بدل العزلة والتفريق".