Tayyar Article
"بلومبرغ": استمرار حركة الملاحة في مضيق هرمز بالاتجاهين رغم الهجوم على سفينة حاويات أمس
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26 June 2026
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36 mins ago
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source: tayyar.org
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Just in
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10 :50
القناة 12 الإسرائيلية: إسرائيل في طريقها للانسحاب الجزئي من جنوب لبنان خلافاً لتصريحات القيادة السياسية الرافضة لذلك
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10 :38
أمين عامّ "حزب الله" الشيخ نعيم قاسم:
- إسرائيل موجودة في لبنان لأنها تريد احتلاله في إطار مشروع "إسرائيل الكبرى" والمقاومة وجدت بسبب العدوان والاحتلال
- إيران استطاعت أن تصمد وتصل لمذكرة التفاهم التي هي إعلان رسمي بهزيمة أميركا وإسرائيل واليوم إيران تصنع المستقبل ليس لها فقط بل للمنطقة
- لا خيار أمام إسرائيل إلا الانسحاب الكامل من كل شبر من أرضنا اللبنانية ووقف العدوان
- على إسرائيل أن ترحل من دون قيد أو شرط و نرفض التطبيع وإلغاء حالة العداء
- نشدد على ضرورة شحذ الهمم لبناء الدولة في معالجة الوضع الاقتصادي وأموال المودعين وإعادة الإعمار
- في مرحلة ما بعد الانسحاب الإسرائيلي ندرس معاً الاستراتيجية الشاملة للأمن الوطني
- سيبقى تحرير فلسطين هو البوصلة
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Just in
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10 :50
القناة 12 الإسرائيلية: إسرائيل في طريقها للانسحاب الجزئي من جنوب لبنان خلافاً لتصريحات القيادة السياسية الرافضة لذلك
-
10 :38
أمين عامّ "حزب الله" الشيخ نعيم قاسم:
- إسرائيل موجودة في لبنان لأنها تريد احتلاله في إطار مشروع "إسرائيل الكبرى" والمقاومة وجدت بسبب العدوان والاحتلال
- إيران استطاعت أن تصمد وتصل لمذكرة التفاهم التي هي إعلان رسمي بهزيمة أميركا وإسرائيل واليوم إيران تصنع المستقبل ليس لها فقط بل للمنطقة
- لا خيار أمام إسرائيل إلا الانسحاب الكامل من كل شبر من أرضنا اللبنانية ووقف العدوان
- على إسرائيل أن ترحل من دون قيد أو شرط و نرفض التطبيع وإلغاء حالة العداء
- نشدد على ضرورة شحذ الهمم لبناء الدولة في معالجة الوضع الاقتصادي وأموال المودعين وإعادة الإعمار
- في مرحلة ما بعد الانسحاب الإسرائيلي ندرس معاً الاستراتيجية الشاملة للأمن الوطني
- سيبقى تحرير فلسطين هو البوصلة
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10 :24
"يديعوت أحرونوت" عن مصدر: نتنياهو قال في اجتماع المجلس المصغر أمس إن واشنطن تتفهم حق إسرائيل بالدفاع عن نفسها
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10 :08
مقر خاتم الأنبياء: إيران تؤكد احتفاظها بحق الردّ على أيّ إجراءات تعتبرها تهديدًا لأمنها
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10 :05
الحرس الثوري: تحرك مقاتلات إسرائيلية بأجواء محيطة بإيران "تهديد خطير"
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09 :55
مدير وكالة الطاقة الذرية: أجرينا تبادلا أوليا مع السلطات الإيرانية
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