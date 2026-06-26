أعلن الجيش الاسرائيلي، مقتل أحد أفراده وإصابة آخر. وادعت القناة 13 الاسرائيلية أن العسكري قُتل من جراء انقلاب سيارة، وأن الجيش فتح تحقيقا في الواقعة.وفي خرق لوقف النار،استشهد 3 أشخاص وأصيب آخر امس في قصف إسرائيلي استهدف سيارة مدنية على الطريق بين زوطر وميفدون. كما أحرقت قوات الاحتلال عددا من المنازل في عين عرب، بعدما أنذرت الأهالي، بضرورة إخلاء البلدة قبل الساعة الخامسة مساء الاربعاء،.وكان أهالي عين عرب عادوا إلى البلدة صباح الأربعاء، عقب فتح الجيش اللبناني الطريق التي تربطها ببلدة الماري، بعد إغلاقها فترة طويلة.ووفق مصادر مطلعة على اجواء حزب الله لصحيفة “الديار”، لن يمضي الكثير من الوقت حتى يتطور رد مناسب للمقاومة على الخروقات الاسرائيلية، والامر مسألة وقت.