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Tayyar Article

مونديال ٢٠٢٦-نتائج الليل: فوز تركيا على امريكا ٣-٢ و خروج تركيا. تعادل استراليا و الباراغواي ٠-٠ و تأهل استراليا

  • 26 June 2026
  • 3 hrs ago
    • Lebanon
    • POLITICS
  • source: tayyar.org

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