بعض ما جاء في مانشيت البناء:

يلقي الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم كلمة اليوم في مسيرة عاشورائيّة يقيمها حزب الله في الضاحية الجنوبية وفي البقاع، بذكرى استشهاد الإمام الحسين في العاشر من المحرم، ومن المتوقع وفق معلومات “البناء” أن يتطرّق إلى مجمل المشهد في لبنان والمنطقة انطلاقًا من مفاوضات سويسرا الأميركية – الإيرانية وتداعياتها على الإقليم. كما سيشرح بإسهاب الواقع الأمني والعسكري والسياسي في لبنان ومستقبل الوضع في الجنوب في ظل استمرار الاعتداءات الإسرائيلية والاحتلال ورفض حكومة نتنياهو الانسحاب من الخط الأصفر، كما سيعلن الشيخ قاسم موقف المقاومة من هذا الواقع وكيفية مواجهته، كما سيوجه رسالة للسلطة اللبنانية لفتح صفحة جديدة والتفاهم على خريطة طريق وطنية تنطلق من كيفية مواجهة الاحتلال ومشاريعه واحتلاله وحماية السيادة والوحدة الوطنية ووقف مسلسل التنازلات، كما سيعرج قاسم على التفاهمات الأميركية – الإيرانية والوضع في غزة ومسار القضية الفلسطينية واليمن.