البناء: خفايا وكواليسخفايايقول مرجع متخصّص في القانون الدولي إن القراءة القانونية لمذكرة التفاهم الأميركية ـ الإيرانية لا تؤيد اعتبار مهلة الستين يوماً مرحلة ما بعد الحرب، بل تعتبرها جزءاً من مرحلة تنفيذ وقف إطلاق النار والانتقال إلى الاتفاق النهائي. فالمذكرة تُبقي الالتزامات التنفيذية قائمة خلال هذه المهلة، وتنص على رفع القيود عن الملاحة الإيرانية، وعلى التزام إيران بإعادة حركة الملاحة في مضيق هرمز إلى مستوياتها الطبيعية وتأمين العبور الآمن تدريجياً، فيما تؤجل الترتيبات الدائمة الخاصة بإدارة المضيق وآليات تنظيم الملاحة إلى الاتفاق النهائي الذي يفترض التفاوض عليه خلال هذه الفترة. وانطلاقاً من ذلك، يمكن تفسير الاعتراض الإيراني على إعلان ممر آمن جديد من جانب عُمان بأنه ليس رفضاً لحرية الملاحة أو للتنسيق مع مسقط، بل اعتراض على الانتقال إلى ترتيبات يفترض أنها تخص مرحلة ما بعد الاتفاق النهائي، بينما لا تزال المذكرة، من وجهة نظر طهران، تُحمّل إيران مسؤولية تنفيذ التزامات تأمين الملاحة خلال المرحلة الانتقالية. ويضيف المرجع أن أي تنظيم مشترك دائم للمضيق بين إيران وسلطنة عُمان يبقى متوافقاً مع القانون الدولي، لكنه يكتسب مشروعيته بعد انتهاء مهلة الستين يوماً واستكمال تنفيذ الالتزامات الانتقالية، لا أثناءها.كواليستعتقد مصادر دبلوماسية عن نتائج مؤتمر المنامة الأميركي الخليجي ومضمون مسار واشنطن اللبناني الإسرائيلي أن الولايات المتحدة لا تتعامل مع تفاهم سويسرا بوصفه سقفاً نهائياً حاكماً لكل ملفات المنطقة، بل بوصفه اختراقاً إيرانياً ينبغي تطويقه بمسارات موازية تضبط حدوده وتمنع تحوله إلى مرجعية وحيدة. ففي المنامة، جمع وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو وزراء خارجية مجلس التعاون الخليجي، وكان عنوان البيان المشترك ضمان أمن الخليج وحرية الملاحة في مضيق هرمز، مع إدراج ملفات الصواريخ الإيرانية والطائرات المسيّرة ودعم الحلفاء الإقليميين ضمن شروط السلام الدائم. وهذه عناوين لا تلغي تفاهم سويسرا، لكنها تضع فوقه شبكة اشتراطات خليجية ـ أميركية موازية. وفي واشنطن، يجري الأمر نفسه لبنانياً: فبدلاً من ترك وقف النار والانسحاب الإسرائيلي يتحركان تحت سقف التفاهم الأميركي ـ الإيراني، يجري فتح مسار لبناني ـ إسرائيلي مستقل عنوانه المناطق التجريبية، ودور الجيش اللبناني، ونزع بنى حزب الله، وربط الانسحاب الإسرائيلي بضمانات أمنية. لذلك لا يبدو مسارا المنامة وواشنطن تعبيراً عن تمسك اميركي بمسار سويسرا، بل محاولة أميركية لتقييد مفاعيله: منع إيران من تحويل مكاسبها في هرمز ولبنان إلى قواعد إقليمية ثابتة، وإعادة إشراك الخليج و”إسرائيل” في رسم حدود الاتفاق النهائي.اللواء: أسرارغمزلا تُبدي جهات مقرَّبة موقفا مما يُتخذ من قرارات ومقاربات في بعض جلسات مجلس الوزراء.لغزارتفعت أسعار بعض السلع، من غير الكماليات، قبل صدور قرار فرض رسوم بين 1 و 3٪ على معظم ما يستورده لبنان، والذي صدر في الجريدة الرسمية!همستتزايد المخاوف من استئناف المواجهات جنوباً، وكيفية المسار القتالي، في ضوء الترتيبات الجارية لعودة الأهالي!نداء الوطن: أسرارمصادر باكستانية مطّلعة على سير المفاوضات التي جرت في إسلام آباد وفي سويسرا عبّرت عن اقتناعها بأن الملف اللبناني لن يشهد اختراقًا نوعيًا إلا إذا توصّل الجانبان الأميركي والإسرائيلي إلى اتفاق بشأنه.تجزم مصادر بأن الرسوم الجديدة التي تشاركت وزارتا البيئة والمالية في وضعها وتسبّبت بارتفاع فوري في الأسعار، ليست سوى طريقة ملتوية لتأمين نحو 380 مليون دولار سنويًا تُصرَف في تمويل إعادة الإعمار من جيوب المواطنين ولا سيما الفقراء.تكشف المعلومات أن تحرّكًا بلديًا أفضى إلى فتح معمل الفرز والمعالجة في صيدا، بعد توقّفه بإشارة من المدعي العام الاستئنافي في الجنوب، عقب تقديم إخبار أمام النيابة العامة. وكان التوقّف نتيجة التأخير المزمن في دفع مستحقات الشركة المشغّلة منذ أكثر من سنتين ونصف.