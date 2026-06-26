عناوين الصحف ليوم الجمعة 26 حزيران 2026
-
26 June 2026
-
4 hrs ago
-
-
source: tayyar.org
-
النهار: الجولة الخامسة اصطدمت ببرمجة الانسحاب الإسرائيلي... الوفدان ناقشا ملحقاً أمنياً واتفقا على "إعلان نوايا"
الأخبار: إلغاء الامتحانات: أسئلة حول معايير التفييم وتكافؤ الفرص
"سلطة الوصاية: تعلن الاستسلام
هزّ الجيش ونزع السلاح واتافق سلام
أميركا- إيران: فخاخ الاتفاق النهائي
الديار: تعقيدات خطيرة تحاصر نتائج مفاوضات واشنطن؟
رسوم جديدة ترفع اسعار السلع المستوردة!
اللواء: انتهاء الجولة - 5 «بإعلان نوايا».. وعون يرفض مناورات عدم الإنسحاب
توافق خليجي - أميركي على إنقاذ المفاوضات.. وإصابات إسرائيلية باشتباكات ليلاً في بيت ياحون
البناء: أميركا تسعى لتطويق إيران وتفاهمات سويسرا بمساري المنامة وواشنطن | إصابة ناقلة في مضيق هرمز تعيده للواجهة كعنوان أزمة في تفسير نص التفاهم | مفاوضات واشنطن تتعثر بين وقف النار والانسحاب مقابل الشروط الإسرائيلية
الجمهورية: لبنان: لمفاوضات إنفاذًا للانسحاب
إتفاق نيات لبناني- إسرائيلي يتجاوز العراقيل
المدن: مفاوضات واشنطن مستمرة وتأجيل مؤتمر صحافي قد يشهد إعلان نوايا
نداء الوطن: طريق "المنطقة النموذجية" معبّدة بالنيات
l'orient le jour: Retrait du Liban-Sud et désarmement du Hezbollah : les exigences israéliennes compliquent les négociations
عناوين بعض الصحف العربية
الشرق الأوسط السعودية: «عقدة» جنوب لبنان تربك الوضع الإقليمي
الأنباء الكويتية: الحكومة اللبنانية تعفي الطلاب من الامتحانات الرسمية للثانوية العامة والبكالوريا
عون يؤكد: «التمسك بالحق والوحدة والتضامن أقوى سلاح بأيدينا»
-
Just in
-
10 :50
القناة 12 الإسرائيلية: إسرائيل في طريقها للانسحاب الجزئي من جنوب لبنان خلافاً لتصريحات القيادة السياسية الرافضة لذلك
-
10 :38
أمين عامّ "حزب الله" الشيخ نعيم قاسم:
- إسرائيل موجودة في لبنان لأنها تريد احتلاله في إطار مشروع "إسرائيل الكبرى" والمقاومة وجدت بسبب العدوان والاحتلال
- إيران استطاعت أن تصمد وتصل لمذكرة التفاهم التي هي إعلان رسمي بهزيمة أميركا وإسرائيل واليوم إيران تصنع المستقبل ليس لها فقط بل للمنطقة
- لا خيار أمام إسرائيل إلا الانسحاب الكامل من كل شبر من أرضنا اللبنانية ووقف العدوان
- على إسرائيل أن ترحل من دون قيد أو شرط و نرفض التطبيع وإلغاء حالة العداء
- نشدد على ضرورة شحذ الهمم لبناء الدولة في معالجة الوضع الاقتصادي وأموال المودعين وإعادة الإعمار
- في مرحلة ما بعد الانسحاب الإسرائيلي ندرس معاً الاستراتيجية الشاملة للأمن الوطني
- سيبقى تحرير فلسطين هو البوصلة
-
10 :25
"بلومبرغ": استمرار حركة الملاحة في مضيق هرمز بالاتجاهين رغم الهجوم على سفينة حاويات أمس
-
10 :24
"يديعوت أحرونوت" عن مصدر: نتنياهو قال في اجتماع المجلس المصغر أمس إن واشنطن تتفهم حق إسرائيل بالدفاع عن نفسها
-
10 :08
مقر خاتم الأنبياء: إيران تؤكد احتفاظها بحق الردّ على أيّ إجراءات تعتبرها تهديدًا لأمنها
-
10 :05
الحرس الثوري: تحرك مقاتلات إسرائيلية بأجواء محيطة بإيران "تهديد خطير"
-
-
Other stories
-
-
-
بالصور - غارتان استهدفتا النبطية الفوقا
-
حكومة سلام تُخالف القانون وأيًا من الوزراء لم يعترض
-
إصرار إسرائيل على «حرّية الحركة»... ما يُشاع عن انسحابات ليس سوى خطوات استعراضية
-
كلمة للشيخ قاسم اليوم... وهذا ما سيؤكده
-
"الرئاسة اللبنانية": لا تقدم في المفاوضات واسرائيل لم تلتزم بالإطار...
-
أسرار الصحف ليوم الجمعة 26 حزيران 2026
-
الهروب من «الفخ» الاسرائيلي
-
تهرّب إسرائيلي في جلسات المفاوضات من كل حديث عن جدول زمني للانسحاب
-
الصدّي يبحث عن «متّهم» بهدر أكثر من مليون دولار
-
أكثر من عشرة اقتراحات لمناطق تجريبية قدّمها الوفد اللبناني والجانب الأميركي لم تحز موافقة الإسرائيليين
-
«عقدة» جنوب لبنان تربك الوضع الإقليمي
-
بويز: "حكم بالادانة والتعويض لمصلحة التيار الوطني الحر"
-
"لن ننسحب" .. هذا أخر ما قاله نتنياهو عن لبنان!
-
سلام: لن نترك أهل الجنوب وحدهم في مواجهة آثار الحرب
-
إليكم مقررات جلسة مجلس الوزراء!
-
في ما يخص لبنان... هذا ما كشفه مسؤول أميركي!
-
هذا ما سيجري على طرقات الضاحية في ذكرى عاشوراء!
-
شو الوضع؟ خرق إسرائيلي متواصل لوقف النار وحدود المناطق التجريبية قيد التفاوض... الجيش يرفض الصورة التذكارية: "دماء الشهداء لم تجِف بعد"!
-
نقابة الدواجن تستنكر فرض رسوم جديدة: مجحفة...وتعمق من خسائر المزارعين
-
كتلة الوفاء للمقاومة تدعو السلطة إلى اغتنام فرصة الدعم الإيراني الذي فرض على العدو الصهيوني وقف إطلاق النار
-
-
Just in
-
10 :50
القناة 12 الإسرائيلية: إسرائيل في طريقها للانسحاب الجزئي من جنوب لبنان خلافاً لتصريحات القيادة السياسية الرافضة لذلك
-
10 :38
أمين عامّ "حزب الله" الشيخ نعيم قاسم:
- إسرائيل موجودة في لبنان لأنها تريد احتلاله في إطار مشروع "إسرائيل الكبرى" والمقاومة وجدت بسبب العدوان والاحتلال
- إيران استطاعت أن تصمد وتصل لمذكرة التفاهم التي هي إعلان رسمي بهزيمة أميركا وإسرائيل واليوم إيران تصنع المستقبل ليس لها فقط بل للمنطقة
- لا خيار أمام إسرائيل إلا الانسحاب الكامل من كل شبر من أرضنا اللبنانية ووقف العدوان
- على إسرائيل أن ترحل من دون قيد أو شرط و نرفض التطبيع وإلغاء حالة العداء
- نشدد على ضرورة شحذ الهمم لبناء الدولة في معالجة الوضع الاقتصادي وأموال المودعين وإعادة الإعمار
- في مرحلة ما بعد الانسحاب الإسرائيلي ندرس معاً الاستراتيجية الشاملة للأمن الوطني
- سيبقى تحرير فلسطين هو البوصلة
-
10 :25
"بلومبرغ": استمرار حركة الملاحة في مضيق هرمز بالاتجاهين رغم الهجوم على سفينة حاويات أمس
-
10 :24
"يديعوت أحرونوت" عن مصدر: نتنياهو قال في اجتماع المجلس المصغر أمس إن واشنطن تتفهم حق إسرائيل بالدفاع عن نفسها
-
10 :08
مقر خاتم الأنبياء: إيران تؤكد احتفاظها بحق الردّ على أيّ إجراءات تعتبرها تهديدًا لأمنها
-
10 :05
الحرس الثوري: تحرك مقاتلات إسرائيلية بأجواء محيطة بإيران "تهديد خطير"
All news
- Filter
-
AllPoliticsLebanonWorldPeopleBusinessHealthSportsTechnology
-
حكم على الرعيدي لصالح باسيل و"التيار": الحقيقة ستبقى ساطعة مهما حاول البعض تشويهها
-
-
-
26 June 2026
-
الحزب لا يعنيه مسار واشنطن.. وشمال الليطاني دونه محاذير
-
-
-
26 June 2026
-
سياسة واشنطن في لبنان.. تناقض أم تكامل؟
-
-
-
26 June 2026
-
لا تحتاج للإنجليزية.. ما هي عاصمة العرب في أميركا؟
-
-
-
26 June 2026
-
الحزب يتريّث بالردّ ولكن...
-
-
-
26 June 2026
-
رد الحزب على الخروقات الاسرائيلية مسألة وقت!
-
-
-
26 June 2026
-
بالصور - غارتان استهدفتا النبطية الفوقا
-
-
-
26 June 2026
-
حكومة سلام تُخالف القانون وأيًا من الوزراء لم يعترض
-
-
-
26 June 2026
-
زعيم كوريا الشمالية يدعو إلى تعزيز القوة الهجومية "الفتاكة"
-
-
-
26 June 2026
-
فنزويلا.. 235 قتيلا والأنين يتردد تحت الأنقاض
-
-
-
26 June 2026