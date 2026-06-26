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أكثر من عشرة اقتراحات لمناطق تجريبية قدّمها الوفد اللبناني والجانب الأميركي لم تحز موافقة الإسرائيليين

  • 26 June 2026
  • 5 hrs ago
    • Lebanon
    • POLITICS
  • source: النهار

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