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Tayyar Article

معلومات للـLBCI: المفاوضات لا تزال مستمرة في محاولة للتوصل إلى بيان إعلان نوايا بين لبنان وإسرائيل في وقت دخل فيه وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو على خط الاتصالات لدفع المفاوضات نحو اختتام الجولة الحالية بإصدار هذا البيان

  • 25 June 2026
  • 3 hrs ago
    • Lebanon
    • POLITICS
  • source: tayyar.org

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