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Tayyar Article

أنباء عن حدث أمني عملياتي تعرضت له قوة من جيش الاحتلال في منطقة بنت جبيل ومروحيات الإجلاء تحاول سحب الإصابات تحت غطاء جوي مكثف

  • 25 June 2026
  • 3 hrs ago
    • Lebanon
    • POLITICS
  • source: tayyar.org

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