كتب المحامي ماجد بويز عبر صفحته :" حملة تضليلٍ منظّمة ساقوها بحقنا آنذاكوموجة استنكارات منسّقة حاولوا من خلالها ثنينا عن المطالبة بحقّناإلا أنّ حملاتهم لم تؤثّر علينا ولا على القضاء الذي ما زال يصدر أحكام الإدانة بحقّهم الواحد تلو الآخر.بعد ديما، جاء دور جينوحكم بالادانة والتعويض لمصلحة التيار الوطني الحر."