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Tayyar Article

وزارة الخارجية الأميركية دعت إلى مؤتمر صحافي عند الساعة الرابعة أي عند الحادية عشرة بتوقيت لبنان وذلك عقب انتهاء جولة المفاوضات ومن المتوقع أن يشهد المؤتمر احتمال التوقيع على بيان إعلان نوايا بين لبنان وإسرائيل يتضمن خارطة طريق بين الجانبين

  • 25 June 2026
  • 5 hrs ago
    • Lebanon
    • POLITICS
  • source: tayyar.org

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