قال رئيس وزراء العدو الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الخميس، إن القوات الإسرائيلية ستواصل وجودها في جنوب لبنان “طالما دعت الحاجة”، مؤكدا أن إسرائيل لن تنسحب من المناطق التي تسيطر عليها ما دامت ترى ضرورة أمنية لذلك.وأضاف نتنياهو: “نحن نسيطر على جنوب لبنان، وسنبقى في المنطقة الأمنية ما دام ذلك ضروريا، ولن ننسحب منها”.وشدد على أن إسرائيل “ستحافظ على هذه المناطق ما دام ذلك ضروريا, أصدرت تعليمات للجيش بأن لديه حرية العمل في لبنان لإحباط أي تهديد عليهم أو على بلداتنا في الشمال”، وأنها ستواصل “الدفاع عن سكان الشمال وجميع مواطني إسرائيل من هناك”.