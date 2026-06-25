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Tayyar Article

هيئة البث الإسرائيلية عن مسؤولين: حان الوقت لاتخاذ خطوات سياسية بحيث يحل الجيش اللبناني محل قوات الجيش الإسرائيلي مع ضمان أميركا بأن يعمل الجيش اللبناني ضد حزب الله ولا يقترب مجدداً من الحدود

  • 25 June 2026
  • 6 hrs ago
    • Lebanon
    • POLITICS
  • source: tayyar.org

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