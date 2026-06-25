Tayyar Article
بيان خليجي أميركي: التأكيد على أهمية نزع السلاح الكامل للجماعات غير الحكومية في لبنان
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25 June 2026
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7 hrs ago
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source: tayyar.org
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Just in
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23 :48
المعلومات الاولية تتحدث عن انفجار عبوة ناسفة بقوة إسرائيلية في بيت ياحون
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معلومات للـLBCI: المفاوضات لا تزال مستمرة في محاولة للتوصل إلى بيان إعلان نوايا بين لبنان وإسرائيل في وقت دخل فيه وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو على خط الاتصالات لدفع المفاوضات نحو اختتام الجولة الحالية بإصدار هذا البيان
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23 :47
وسائل إعلام إسرائيلية: هبوط مروحية عسكرية إسرائيلية في مستشفى رمبام في حيفا الآن. استغرق سحب الإصابات وقتًا طويلاً.
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23 :45
معلومات للـLBCI: المفاوضات لا تزال مستمرة في محاولة للتوصل إلى بيان إعلان نوايا بين لبنان وإسرائيل في وقت دخل فيه وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو على خط الاتصالات لدفع المفاوضات نحو اختتام الجولة الحالية بإصدار هذا البيان
-
23 :44
حزب الله:
- جيش العدو تعمد مجددا استهداف مواطنين على طريق زوطر الشرقية ما أدى لاستشهاد شخصين ونرصد الانتهاكات
- ما أقدم عليه العدو في محيط زوطر الشرقية يعد انتهاكا فاضحا لوقف إطلاق النار الذي التزمنا به حتى الآن
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23 :39
مراسل الجديد: غارة إستهدفت بلدة بيت ياحون قضاء بنت جبيل
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هذا ما سيجري على طرقات الضاحية في ذكرى عاشوراء!
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25 June 2026
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-
25 June 2026
-
نقابة الدواجن تستنكر فرض رسوم جديدة: مجحفة...وتعمق من خسائر المزارعين
-
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25 June 2026
-
كتلة الوفاء للمقاومة تدعو السلطة إلى اغتنام فرصة الدعم الإيراني الذي فرض على العدو الصهيوني وقف إطلاق النار
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25 June 2026
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